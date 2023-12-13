Через російські обстріли Одещина залишилась без сучасного млина

Про це повідомив гендиректор компанії «Нібулон» Андрій Вадатурський.

За його словами, компанія призупила проєкт будівництва млина на своїй філії «Бессарабська» через воєнні ризики.

“Нібулон” планував побудувати новий елеватор та млин на своїй філії «Бессарабська», яка розташована в Ізмаїльському порту. Але, як сказав Вадатурський, з росією неможливо домовлятися і росія буде робити все для того, щоб великі порти не працювали.

Тому інвестор здивований, що зерновий коридор працював. Але після виходу росії з нього почалися обстріли Дунайських портів.

Також він додав, що після постійних атак на критичну інфраструктуру України, було прийнято рішення скасувати будівництво млина під час війни.

Вадатурський зазначив, що не готовий ні морально, ні фізично вкластися в будівництво, яке може бути зруйноване після російського прильоту.