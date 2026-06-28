Ключевые моменты:
- Сегодня в Одессе трамваи №7 и №18, а также троллейбусы №7 и №12 курсируют по сокращенным или измененным схемам.
- Движение трамвайного маршрута №27 временно приостановлено.
- Причиной изменений стали плановые ремонтные работы компании «ДТЭК Одесские электросети».
Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, изменения коснулись следующих маршрутов:
- трамвай №18 курсирует до 11-й станции Большого Фонтана;
- трамвай №7 следует по маршруту м/м Школьный – улица 28-й Бригады;
- троллейбусы №7 и №12 сегодня ходят до площади Независимости;
- движение трамвая №27 временно приостановлено до окончания ремонтных работ.
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Ранее в компании ДТЭК «Одесские электросети» предупредили, что сегодня с 08:00 до 18:00 энергетики проводят плановый ремонт оборудования. На время работ будут частично обесточены Киевский и Приморский районы Одессы, а также часть Одесского района.
Компания также сообщала о возможных перебоях в работе критической инфраструктуры с 08:00 до 12:30.
В случае объявления воздушной тревоги сроки выполнения работ могут быть продлены.