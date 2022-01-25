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Основные дороги в Одессе расчищены, общественный транспорт работает

Основные дороги в Одессе расчищены, общественный транспорт работает

Одесские коммунальщики отчитались о работе в ночь с 24 на 25 января. Техника работала без остановок все время. Одесситы сообщают в соцсетях, что проблем с общественным транспортом нет.

Рецепты

По состоянию на 9 часов утра снег в Одессе продолжает идти. И хотя дороги чистят и посыпают, проезд по ним затруднен, а проезжая часть скользкая.

Скорость движения невелика, но и больших пробок также не отмечается. Водители двигаются в потоке с осторожностью.

Сообщений о перебоях в работа общественного транспорта не было. В тоже время одесситы, наоборот, отмечают, что все маршруты трамваев, троллейбусов и маршрутных автобусов вышли на линии.

По прогнозам синоптиков, снег к середине дня должен прекратиться. Но по городу продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с гололедицей. Одесситов призывают по возможности оставаться дома. Особенно это касается пожилых, детей, беременных женщин.

Водителей просят не выезжать на улицы города без необходимости и не парковаться на обочинах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.



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Редакция ПРОФИЛЬ

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