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По Одессе объявлено штормовое предупреждение: будет скользко и ветрено

По Одессе объявлено штормовое предупреждение: будет скользко и ветрено

25 января в Одессе ожидается гололедица. Жителей города призывают быть максимально внимательными и осторожными при передвижении по улицам.

Рецепты

В прогнозе Гидрометцентра Черного и Азовского морей сказано, что в течение суток 25 января в Одессе ожидается снег и гололедица.

Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно приступить к ликвидации возможных последствий непогоды.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит одесситов быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Водителей просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – возможно падение веток и кабелей.

Куда обращать в случае, если нужна помощь:

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь – 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе – 102;
  • Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» — 15-01.

Как обезопасить себя от травм на улице зимой:

  1. При снегопаде, сильном морозе или обледенении старайтесь не выходить на улицу без крайней необходимости, особенно в темное время суток. Если все же приходится выйти, выходите заранее, чтобы никуда не торопиться;
  2. Следует ограничить выходы на улицу в темное время суток;
  3. Надевайте удобную обувь на устойчивой, желательно рифленой, подошве. Не носите обувь на высоком каблуке, шпильке;
  4. Передвигаться по гололеду необходимо крайне осторожно. Лучше обходить обледеневшие места. Ходите не спеша, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню;
  5. Будьте особенно осторожны при переходе улицы, не перебегайте дорогу. Помните, что тормозной путь у автомобилей на заснеженной дороге значительно увеличивается;
  6. На остановке стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть;
  7. Руки при ходьбе нельзя держать в карманах — это повышает вероятность травм при падении. При спуске со ступенек держитесь за перила;
  8. Беременным женщинам не стоит выходить на улицу без сопровождения;
  9. Не следует злоупотреблять спиртным. Состояние алкогольного опьянения нарушает координацию движений и повышает вероятность тяжелых травм;
  10. Если через какое-то время после падения ощутили боль в голове или суставах, тошноту, если возникли отеки — срочно обратитесь в травмпункт!

Адреса травмпунктов в Одессе

Суворовский р-н:

  • КНП «Консультативно-диагностический центр № 29» Одесского горсовета (круглосуточно). г. Одесса, просп. Добровольского, 100, тел.: 754-90-18
  • КНП «Городская клиническая больница №11» Одесского горсовета (круглосуточно) г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 5 г, тел.: 793-23-85

Приморский р-н:

  • КНП «Городская больница № 5» Одесского горсовета (круглосуточно) г. Одесса, ул. Троицкая, 38, тел.: 700-00-54

Малиновский р-н:

  • КНП «Городская клиническая больница № 1» Одесского горсовета г. Одесса, ул. Мясоедовская, 32, тел.: 793-73-61

Киевский р-н:

  • КНП «Городская больница № 8» Одесского горсовета (травматологический кабинет с 08:00 до 15:00) г. Одесса, Фонтанская дор., 110, тел.:63-05-01
  • КНП «Консультативно-диагностический центр № 20» Одесского горсовета (травматологический кабинет с 08:00 до 19:00) г. Одесса, ул. Левитана, 62, тел.: 705-88-23

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Редакция ПРОФИЛЬ

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