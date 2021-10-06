Из Одессы можно будет улететь в Абу-Даби – когда первый рейс?

Венгерская бюджетная авиакомпания-лоукостер Wizz Air восстанавливает рейс из Одессы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщается на сайте авиакомпании, рейс Одесса – Абу-Даби будет осуществляться по четвергам. Первый рейс назначен на четверг, 7 октября.

Стоимость билета – от 1349 грн.

Билеты можно забронировать на сайте и в мобильном приложении авиакомпании.

Ранее первый вылет из Одессы в Абу-Даби был запланирован на 3 сентября.

В ноябре 2020 года авиакомпания Wizz Air отменила рейсы из Одессы по всем направлениям.

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