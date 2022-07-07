Итоги 7 июля в Одесской области: ракетная атака и чиновничья драка

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко уже по традиции военного времени подвел итоги сегодняшнего дня, четверга, 7 июля 2022 года.

Марченко напомнил, что сегодня ночью враг нанес удар по Одесской области двумя ракетами. К счастью, пострадавших нет.

А утром враг нанес еще один удар двумя ракетами. Одна из них угодила в молдавский танкер Millennial Spirit, который дрейфовал в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту. Другую ракету успешно сбили подразделения противовоздушной обороны.

Кроме того, глава ОВА прокомментировал сегодняшнюю драку двух чиновников во время заседания районного совета (напомним, подрались мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан и глава Белгород-Днестровского райсовета Григорий Мельниченко). Марченко отметил, что такое поведение неприемлемо, а свою силу и смелость надо показывать на поле боя. Он дал понять, что ответная реакция обязательно будет.

В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук поблагодарил освободителей острова Змеиного. По его словам, эта операция со временем войдет в учебники истории войны и военного мастерства.