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Мэр Белгород-Днестровского устроил кулачный бой с главой райсовета

Мэр Белгород-Днестровского устроил кулачный бой с главой райсовета

7 июля во время внеочередной сессии Белгород-Днестровского районного совета мэр райцентра Виталий Граждан подрался с руководителем Белгород-Днестровского райсовета Григорием Мельниченко.

Видео драки попало в соцсети. На инцидент уже отреагировал глава Одесской ОВА Максим Марченко и в полиции.

Мэр города Виталий Граждан избирался по списку партии ОПЗЖ (сейчас запрещена). Григорий Мельниченко представляет «Доверяй делам», которую связывают с Геннадием Трухановым.

Кроме ударов кулаками представители местной власти обменялись словесными оскорблениями. Обзывали один другого наркоманами и представителями сексуальных меньшинств.

Открыто два уголовных дела

Полицейские начали два уголовных производства по факту драки во время сессии Белгород-Днестровского районного совета.

Действия ее участников квалифицированы по ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что конфликт между должностными лицами возник при рассмотрении вопроса о финансировании имущественного комплекса медицинского назначения.

В настоящее время обоим участникам драки выданы направления для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных повреждений.

Полицейские опрашивают свидетелей и участников происшествия, просматривают видео, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося.

Реакция главы Одесской ОВА

Отреагировал на происшествие и руководитель Одесской областной военной Администрации Максим Марченко.

«О сегодняшних двух чиновниках, которые устроили драку во время заседания районного совета. Доказывать свою силу и смелость во время войны надо на поле боя, убивая врагов. Такое поведение неприемлемо ни для кого. Видимо, забыли чем надо заниматься на своих должностях, то я напомню и ответная реакция обязательно будет», – отметил Марченко.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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