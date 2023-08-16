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Історія зі зруйнованим будинком Гавсевича має продовження: є проєкт його відновлення

Історія зі зруйнованим будинком Гавсевича має продовження: є проєкт його відновлення

Власник будинку Гавсевича, який півтора місяця тому його зруйнував, надав проєктну документацію його відновлення. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Оскільки будинок Гавсевича є пам’яткою архітектури й знаходиться під охороною держави, то за його руйнацію власник ТОВ «Універсал Дірект» сплатив штраф 170 тисяч гривень за порушення вимог охорони культурної спадщини.

Проект восстановления дома Гавсевича

За словами Олега Кіпера, проєкт має пройти погодження спеціалістів, а в разі зауважень — врахувати їх. Після погодження проєкту власник будівлі отримає дозвіл на проведення відновлювальних робіт.

Нагадаємо, що ця будівля знаходиться у реєстрі пам’яток архітектури. Раніше в ній знаходився міський пологовий будинок №6.

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