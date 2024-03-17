Поражение России произойдет не позднее 2026 года

Тема Украины — главная в Европе

«Одесская Жизнь» побывали на конгрессе, чтобы рассказать читателям о важных решениях относительно Украины, которые были там приняты.

Европейская Народная партия – наиболее влиятельная сила в Европейском парламенте. В Бухаресте делегаты ее съезда решили, по какому пути нужно двигаться странам ЕС и избрали своего кандидата на пост президента Европейской комиссии перед выборами в Европарламент 2024 года.

Кандидаткой стала ныне действующая президент Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен. Ее обращение к коллегам было эмоциональным и упорным. И тема Украины занимала в нем одно из главных мест:

Российская агрессия пыталась стереть Украину с лица земли. Война длится уже третий год и более глубокой и интенсивной, чем когда-либо. Мы видим мощь и опасность растущей и тревожной лиги диктаторов. Война в Газе и дестабилизация Ближнего Востока. Мы видим агрессивную экономическую конкуренцию и искажение Китая и других стран. А друзья Путина пытаются переписать нашу историю и украсть наше будущее. Они распространяют ненависть из-за своих клавиатур. Это определяющий момент. Мы выступаем за ЕС, за Украину, за верховенство права в духе де Гаспери и Аденауэра, Вацлава Гавела и Леха Валенса.

О заморозке войны речи не может быть

Даже тема экологии сейчас не рассматривается без связи с российской агрессией. Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕНП первая превратила Европейское зеленое соглашение в экономическое, социальное и промышленное. Были введены инвестиции и инновации, которые впоследствии позволили противостоять шантажу Путина с его грязным углем, нефтью и газом.

Мы избавились от этой зависимости. Мы массово инвестируем в чистую энергию. Впервые в Европе мы произвели больше электроэнергии из ветра и солнца, чем из газа. Это создает хорошие рабочие места здесь, дома, снижает цены на энергоносители и очищает загрязнения. Это дает нам энергетическую сохранность. Но когда речь идет о безопасности, нет более острой проблемы, чем Украина. Я была в Буче после ее увольнения. Я никогда не забуду строящиеся мешки с трупами. Убитые путинскими солдатами невиновные граждане, молодые женщины, старики. И я никогда не забуду отчаявшихся родителей, чьих детей похитила Россия. Их слезы, их страхи, их агония. И как мать и бабушка мое сердце обливалось кровью, слушая их истории. Путин ответственен. Путина разыскивают за военные преступления, и он предстанет перед правосудием. В Гааге его ждет зал суда. Сомнений быть не может. Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. С большей финансовой поддержкой и большей военной поддержкой,

— пообещала госпожа Урсула.

Премьер-министр Польши, экс-председатель Европейского Совета экс-президент Европейской народной партии Дональд Туск в своем обращении к делегатам настаивал на том, что именно сегодня важно, чтобы Европа поверила в свою силу. Нет объективных причин капитулировать перед злом: «Потенциал Европы – экономический, финансовый, демографический, моральный – больше потенциала тех, кто на нас нападает».

Сказал свое слово и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, которого перед этим чуть не убила в Одессе российская ракета:

Никогда ранее Европа не демонстрировала такого ответа на агрессию: вводя широкие санкции против России, продолжая поддерживать Украину военно и финансово. И посылая очень четкое сообщение о том, что наша европейская семья никогда не может принять никакого нарушения международного права, территориальной целостности.

или изменения границ силой. Я был в Одессе вчера с президентом Зеленским, когда российская баллистическая ракета попала в порт во время нашего визита на объект. И я думаю, что у нас есть послание для кремля: нас не запугают. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее храбрый народ столько, сколько потребуется. И, конечно, мы полностью единственны в своей решимости сделать это.





«Принятие законодательства с использованием замороженных активов россии»

После зверств, совершенных режимом путина против мирного населения Украины, Европарламент признал россию государством-спонсором терроризма. Многими государствами-членами ЕС эта страна также была провозглашена террористическим государством или государством, которым руководит террористический режим, против его представителей и институтов введен ряд санкций..

Европа смогла даже избавиться от зависимости от российских нефти и газа. Это государство-террорист обладает большим количеством активов, собственностью и землей, преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы, которые использует в целях шпионажа и сохранения своего влияния на Западе.

«Резолюция № 1», принятая на этом Конгрессе ЕНП, призывает не мириться с давлением кремля. Инициировали разработку этого документа чешские политики. Согласно документу, странам ЕС необходимо разработать и принять законодательство, позволяющее использовать российские активы и собственность в Европе для помощи Украине.

Учитывая длительную агрессию, разрушение Украины и беспрецедентные угрозы для европейской безопасности, ЕНП призывает Европейскую комиссию, Совет ЕС и Европейский Парламент срочно подготовить и принять законы, позволяющие государствам-членам арестовать все замороженные российские активы, включая счета Центрального банка России.

Делегаты Конгресса проголосовали за то, чтобы ЕС и государства-члены нашли лучшие юридические и финансовые решения относительно использования арестованных финансовых активов в пользу успешного восстановления Украины.

На самом деле, мы уже имеем примеры успешного коллективного подхода к помощи ЕС Украине. Пакет поддержки через «Украинский фонд» составляет 50 миллиардов евро. Действует также План ЕС по доставке боеприпасов, который, несмотря на свои недостатки, является хорошим примером того, как ЕС должен действовать коллективно. Впрочем, мощности западной военной промышленности все еще ниже потребностей поддержки Украины. Посмотрим, как быстрыми и действенными станут для нас бухарестские планы.

Путь в ЕС

Практически все выступления делегатов констатировали: цель путинского режима — ликвидация украинской государственности и подчинение украинского народа воле Кремля. Поэтому очень важно обеспечить членство Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Независимая, безопасная, демократическая и процветающая Украина жизненно важна для архитектуры безопасности Европы и ее роли в региональной и глобальной политике. Этот подход основан на заслугах нашего народа.

Но возможно это присоединение только после выполнения всех критериев, как неотъемлемых элементов западного видения будущего Украины. Всесторонняя поддержка должна предпосылкой полного уважения украинской властью эффективных демократических механизмов и ее институтов, включая приверженность реформам, многопартийную парламентскую систему, верховенство права, свободу СМИ, права оппозиции и гарантирование уважения прав человека, включая права меньшинств. /span>

«О Плане ЕС для победы Украины»

Но перед тем, как оценивать наши стремления влиться в семью демократических стран, делегаты Конгресса подписали новый план нашей Победы, отдав голоса за «Чрезвычайную резолюцию № 4».

Документ включает своевременную военную, экономическую, политическую и гуманитарную помощь Украине для скорейшей нашей победы и запобращению дальнейшей эрозии глобальной безопасности.

Вот главные тезисы документа:

Несмотря на то, что западный альянс экономически в 25 раз сильнее России и обладает достаточной экономической мощью для усиления защиты Украины от российской агрессии, потенциал Альянса по поддержке Украины еще не полностью реализован.

Государство-террорист выделило на войну 6% своего ВВП, в отличие от 25% Украины, тогда как ЕС предоставил Украине лишь 0,075% военной помощи, Соединенные Штаты выделили 0,10% своего ВВП. За последние два года Литва и Эстония выделили по 1,2% своего ВВП; Германия увеличила свою поддержку до 0,5%, в то время как вклад Франции остался на уровне 0,02%.

Военная поддержка Запада позволила Украине не проиграть войну, но она была недостаточной для достижения победы. Если эта система не будет изменена в ближайшее время, Украина вскоре столкнется с угрозами на поле боя, что приведет Россию к расширению своих агрессивных планов за пределы Украины.

Такую ситуацию следует считать абсолютно неприемлемой для западной демократии. Россия должна потерпеть поражение в Украине как можно быстрее, и Запад должен сделать все необходимое для достижения этой стратегической цели.

Конгресс ЕНП обратился к Европейской Комиссии и НАТО с просьбой подготовить, принять и реализовать в ближайшее время четкий коллективный План победы Украины с политической, экономической и военной поддержкой Украины.</span >

Мероприятие должно нам гарантировать, что его военная поддержка будет ежегодно превышать 0,25% ВВП (втрое больше, чем в 2023 году). Это позволит начать копить необходимые резервы для Победы в 2025-2026 годах.

Если Америка не поможет, деньги должна найти Европа

Также на конгрессе подчеркнули, что ЕС должен иметь расчеты «плана Б», если Конгресс США не договорится о поддержке Украины. В таком случае ЕС должен быть готов вмешаться и покрыть суммы, которые США потенциально могут не предоставить.

Для этого предложено учесть приоритет помощи развития украинской военной промышленности и план того, как мощности европейской военной промышленности будут наращены в ближайшее время, чтобы гарантировать нам поставку военного оборудования.

В то же время рекомендовано предусматривать конкретные действия по подрыву способности России и ее союзников продолжать захватническую войну, в том числе путем более эффективного режима санкций. Эффективность всех этих мер будет проверять постоянный мониторинг путем внешнего контроля соответствующими инструментами ЕС и внутреннего надзора в Украине.

План ЕС должен предусматривать, что 2024 год станет годом стратегического развития и обороны как для Украины, так и для евроатлантического сообщества. Темпы и перспективы поражения России быстро ускорятся к 2025 году с реализацией плана ЕС, когда производство европейской оборонной промышленности достигнет нового уровня. С этой постоянно растущей и крепкой решимостью Украина действительно победит, а Россия терпит поражение не позднее 2026 года,

— говорится в Резолюции.

Делегаты также обсудили проблемы аграриев, темы улучшение демографии и жизнеспособности сельских территорий , критические вопросы, включая экономику и рабочие места, а также солидарность и справедливость между поколениями.< /span>

Разнообразная украинская атрибутика в эти два дня присутствовала и в зале и по всем этажам здания, где проходил Конгресс. Многие с радостью брали желто-голубые футболки, значки, полиграфию, шоперы. Надолго задерживались, читая информацию о пленных председателях городов и ОТГ. Через пересмотр стендов, приобретение украинской мелкой сувенирки граждане разных стран в Бухаресте проявляли свой интерес к Украине.

Натали ШЕСТАКОВА

Фотографии авторки

Материал создан с участием CFI, Agence française de developpement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.