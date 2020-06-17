Идти ли на пляж: температура морской воды в Одессе 17 июня

Температура воды в Черном море в пределах Одессы в среду, 17 июня, составит плюс 19 градусов.

Такие данные публикует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура морской воды сегодня будет в пределах 19-20°С.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что 17 июня в Одессе осадков не прогнозируют.

Напомним, “Одесская жизнь” сообщала, безопасно ли купаться на одесских пляжах. Также мы сравнивали, как изменились за год пляжи Отрада и Ланжерон, “Дельфин” и Чкаловский, Аркадия, “Чайка” и пляж для людей с инвалидностью.

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