Идти ли на пляж: температура морской воды в Одессе 17 июня

Температура воды в Черном море в пределах Одессы в среду, 17 июня, составит плюс 19 градусов.
Такие данные публикует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура морской воды сегодня будет в пределах 19-20°С.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что 17 июня в Одессе осадков не прогнозируют.
Напомним, “Одесская жизнь” сообщала, безопасно ли купаться на одесских пляжах. Также мы сравнивали, как изменились за год пляжи Отрада и Ланжерон, “Дельфин” и Чкаловский, Аркадия, “Чайка” и пляж для людей с инвалидностью.