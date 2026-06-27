Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе удерживается в пределах +21–22°С.

В Каролино-Бугазе и Затоке вода прогрелась еще сильнее — до +23–24°С.

Синоптики прогнозируют умеренный северный ветер, воздух прогреется до+29–31°С .

Градусы по одесскому побережью: где вода теплее всего

Официальные данные метеорологов и гидрологических станций подтверждают, что пляжный отдых на этих выходных будет комфортным для любителей морских купаний.

В самой Одессе температура морской воды составляет +21–22°С. Аналогичные показатели фиксируют в Черноморске и Грибовке, где море прогрелось до стабильных +22°С.

В то же время в Каролино-Бугазе температура воды достигла +23–24°С, а в Затоке море еще теплее — от +24°С до +25°С.

Специалисты отмечают, что при дневной температуре воздуха в Одессе на уровне +29–31°С (а по области местами до +33°С), контраст с морской водой в 21–22 градуса является идеальным для организма — купание будет бодрящим, но без риска мгновенного переохлаждения.

Важное предупреждение: Несмотря на то, что в Каролино-Бугазе и Затоке морская вода самая теплая, власти и военные напоминают — купание на пляжах этих курортных поселков по-прежнему строго запрещено из-за высокой минной опасности и отсутствия официально открытых безопасных зон для отдыха.

Специалисты отмечают, что при дневной температуре воздуха в Одессе на уровне +29–31°С (а по области местами до +33°С), контраст с морской водой является идеальным для организма — купание будет бодрящим, но без риска мгновенного переохлаждения.

Напомним, «Укрзалізниця» запускает дополнительный рейс к популярному курорту Каролино-Бугаз: график подобрали так, чтобы было удобно даже для утренних пересадок.

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