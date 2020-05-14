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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: возвращение маршруток и восстановление работы вещевых рынков

Хроники коронавируса: возвращение маршруток и восстановление работы вещевых рынков

По состоянию на вечер 14 мая в Украине подтверждено 16 847 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 456 летальных, а выздоровевших – 4 143. В Одесской области подтвердили 693 случаев заражения.

  • Поезда и междугородние автобусы запустят с 22 мая. Работу транспорта восстановят в три этапа.
  • В Минздраве рассказали о деталях адаптивного карантина. Каждый из четырех этапов будут вводить не синхронно во всей Украине, а в каждом регионе отдельно – опираясь на показатели распространения коронавируса.
  • На Староконке предприниматели устроили пикет за отмену арендной платы. Требования предпринимателей к администрации рынка такие: полная отмена арендной платы за весь период действия карантина, отмена 20%-го повышения арендной платы, а также платы за воду и за вынос товара.
  • В Одессу прибыли 85 машин для Скорой помощи. Сейчас автомобили проходят государственную регистрацию и после получения номерных знаков пополнят парк “Скорой помощи”.

 

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