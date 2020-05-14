Хроники коронавируса: возвращение маршруток и восстановление работы вещевых рынков

По состоянию на вечер 14 мая в Украине подтверждено 16 847 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 456 летальных, а выздоровевших – 4 143. В Одесской области подтвердили 693 случаев заражения.
- Поезда и междугородние автобусы запустят с 22 мая. Работу транспорта восстановят в три этапа.
- В Минздраве рассказали о деталях адаптивного карантина. Каждый из четырех этапов будут вводить не синхронно во всей Украине, а в каждом регионе отдельно – опираясь на показатели распространения коронавируса.
- С 22 мая в Украине начнут работать гостиницы и детские сады. Решение об начале второго этапа послабления карантина Правительство должно принять на следующем заседании.
- На Староконке предприниматели устроили пикет за отмену арендной платы. Требования предпринимателей к администрации рынка такие: полная отмена арендной платы за весь период действия карантина, отмена 20%-го повышения арендной платы, а также платы за воду и за вынос товара.
- С 15 мая на маршруты Одессы выйдут дополнительные автобусы в режиме спецтранспорта. Список в новости.
- В Одессу прибыли 85 машин для Скорой помощи. Сейчас автомобили проходят государственную регистрацию и после получения номерных знаков пополнят парк “Скорой помощи”.
- Кабмин разрешил возобновить работу вещевых рынков. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства сегодня, 14 мая.