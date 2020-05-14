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Новости Одессы и Одесской области

Кабмін дозволив відновити роботу речових ринків

Кабмін дозволив відновити роботу речових ринків

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Уряду сьгодні, 14 травня. 

Про це повідомляє Урядовий портал.

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

За словами Міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.

Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.

Рішення набуде чинності після опублікування.

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