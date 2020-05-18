Хроники коронавируса: восстановление плановых операций и новые заболевшие медики

По состоянию на вечер 18 мая в Украине подтверждено 18 616 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 535 летальных, а выздоровевших – 5 276 В Одесской области подтвердили 764 случаев заражения.
- В Подольске за сутки от коронавируса умерли 2 человека. Пенсионер и сотрудница горсовета.
- В одесских стационарах Одессы возобновлено проведение неотложных госпитализаций и плановых операций, с учетом того, что их отсрочка может составлять значительный риск для жизни и здоровья пациентов.
- В Украине начинается массовое тестирование на антитела к COVID-19. Тесты сделают бесплатно.
- За прошедшую неделю в Одесской инфекционке заболели 9 медработников.