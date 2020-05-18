Хроники коронавируса: восстановление плановых операций и новые заболевшие медики

За прошедшую неделю в Одесской инфекционке заболели 9 медработников В Одесской инфекционной больнице за неделю с 11 по 17 мая коронавирус обнаружили у девяти медиков. Об этом сообщила директор городского департамента здравоохранения Елена Якименко. ПОДРОБНЕЕ

Почему на Староконном рынке митингуют предприниматели? Митинги предпринимателей с участием активистов 12-го и 14-го мая на Староконном рынке не стали неожиданностью для большинства думающих людей. Еще в начале эпидемии коронавируса экономисты предупреждали о том, что карантин в первую очередь коснется предприятий микро- и малого бизнеса, деятельность которых в этот период будет почти или полностью прекращена. ПОДРОБНЕЕ