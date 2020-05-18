В больницах Одессы возобновляют плановые операции. Тест на COVID-19 обязателен

Карантинные меры, порой воспринимаемые, как чуть ли не покушение на свободу личности, отныне в Украине стали вполне законными. К тому же в условиях самоизоляции и обсервации гражданам, туда угодившим, оплаченный бюллетень положен. Как получить больничный на карантине, выясняла «Одесская жизнь».

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