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Новости Одессы и Одесской области

В больницах Одессы возобновляют плановые операции. Тест на COVID-19 обязателен

В больницах Одессы возобновляют плановые операции. Тест на COVID-19 обязателен

В одесских стационарах Одессы возобновлено проведение неотложных госпитализаций и плановых операций, с учетом того, что их отсрочка может составлять значительный риск для жизни и здоровья пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Пациентов, которых госпитализируют или которым проводят операции в плановом порядке, обязательно предварительно обследуют на COVID-19 методом ПЦР. Отбор биоматериала для тестирования на COVID-19 организует направляющий пациента на госпитализацию лечащий врач. Обследование проводится в учреждении здравоохранения или мобильной бригадой Центра неотложной медицинской помощи по месту жительства пациента.

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