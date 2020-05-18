В Украине начинается массовое тестирование на антитела к COVID-19. Тесты сделают бесплатно

На своей страничке в Facebook министр охраны здоровья Максим Стапанов сообщил, что сегодня он подпишет Приказ о внедрении ИФА-тестирования.

ИФА-тесты выявляют присутствие в крови антител к конкретной инфекции, то есть показывают иммунный ответ организма на инфекцию, вызванную вирусом, но НЕ ОБНАРУЖИВАЮТ сам вирус. Это позволит увидеть реальную статистику по заболеваемости COVID-19 в Ураине.

Все исследования будут проводить БЕСПЛАТНО в коммунальных и государственных учреждениях здравоохранения тем лицам, которые входят в определенный список.

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