В Подольске за сутки от коронавируса умерли 2 человека: пенсионер и сотрудница горсовета

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 84-летний пенсионер и 55-летняя сотрудница департамента соцполитики и охраны здоровья Подольского горсовета. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

Всего за прошедшие сутки в Украине выявлены 325 новых случаев заболевания. Больше всего людей заболело в Ровенской области (41 человек), в Киеве (41 человек) и в Киевской области (27 человек).

Новых случаев заболевания не было в Черкасской, Полтавской, Черниговской и Луганской областях.

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