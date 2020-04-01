Хроники коронавируса: условия принудительного обследования и студенты-медики в помощь

По состоянию на вечер 1 апреля в Украине подтверждено 794 случая заражения коронавирусом COVID-19 из них 20 летальных, а выздоровевших – 13. В Одесской области подтвердили 14 случаев заражения.
- Для одесситов, борющихся с коронавирусом, учредили проект “Накорми ближнего”. Он направлен на то, чтобы обеспечить питанием людей, задействованных в противостоянии вирусной инфекции. Детали по ссылке…
- Студентов-медиков в Одессе просят помочь лечить больных с коронавирусом. Просят подключаться студентов-медиков, врачей-интернов, а также безработных медиков. Детали по ссылке…
- Верховная Рада приняла закон о повышении зарплаты медикам, участвующим в борьбе с COVID-19. Так, медработникам пообещали 300% доплаты к общей сумме. Детали по ссылке…
- Жертвой COVID-19 в Америке стал первый чиновник государственного парламента. Детали по ссылке…
- В некоторых регионах начали вводить послабление карантинных мер. Так, в Киеве разрешили возобновить работу парикмахерским. Кроме того, могут вернуться на рабочие места сотрудники массажных салонов. Детали по ссылке…
- Кабинет министров обнародовал условия принудительного обследования на коронавирус. Стало известно кому применять ограничительные противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Детали по ссылке…
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