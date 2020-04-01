Хроники коронавируса: условия принудительного обследования и студенты-медики в помощь

По состоянию на вечер 1 апреля в Украине подтверждено 794 случая заражения коронавирусом COVID-19 из них 20 летальных, а выздоровевших – 13. В Одесской области подтвердили 14 случаев заражения.

Для одесситов, борющихся с коронавирусом, учредили проект “Накорми ближнего”. Он направлен на то, чтобы обеспечить питанием людей, задействованных в противостоянии вирусной инфекции. Детали по ссылке…

Студентов-медиков в Одессе просят помочь лечить больных с коронавирусом. Просят подключаться студентов-медиков, врачей-интернов, а также безработных медиков. Детали по ссылке…

Верховная Рада приняла закон о повышении зарплаты медикам, участвующим в борьбе с COVID-19. Так, медработникам пообещали 300% доплаты к общей сумме. Детали по ссылке…

Жертвой COVID-19 в Америке стал первый чиновник государственного парламента. Детали по ссылке…

В некоторых регионах начали вводить послабление карантинных мер. Так, в Киеве разрешили возобновить работу парикмахерским. Кроме того, могут вернуться на рабочие места сотрудники массажных салонов. Детали по ссылке…

Кабинет министров обнародовал условия принудительного обследования на коронавирус. Стало известно кому применять ограничительные противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Детали по ссылке…

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