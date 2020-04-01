Коронавирус в регионах: в Чернигове и Киеве разрешили в карантин работать парикмахерским

Так, в Киеве разрешили возобновить работу парикмахерским. Кроме того, могут вернуться на рабочие места сотрудники массажных салонов.

Об этом сообщает politeka.net со ссылкой на пресс-службу Киевской горадминистрации.

При этом сотрудников и посетителей призывают находиться в помещении в масках. Также работникам необходимо дезинфицировать помещение и впускать внутрь не больше одного посетителя на 10 кв. м.

Послабление не коснется СПА-салонов, косметологических кабинетов и прочих заведений бытового обслуживания.

Заработают парикмахерские также в Чернигове. Кроме того, там смогут выйти на работу сотрудники салонов красоты.

Такое решение приняла комиссия при Черниговском горсовете, передает cheline.com.ua.

Каждое отдельно взятое учреждение перед открытием должно будет проконсультироваться с полицией.

Фото: zoon

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