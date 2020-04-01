Коронавирус в мире: в Америке от инфекции умер чиновник госдепартамента

Жертвой COVID-19 в Америке стал первый чиновник государственного парламента.

Об этом заявил председатель структуры Майк Помпео, сообщает CNBC.

«Из-за этого вируса не стало одного из сотрудников Госдепа, нашего коллеги», – отметил он.

Имени он не назвал. При этом уточнил, что в американском ведомстве COVID-19 болеют от 40 до 50 человек.

По последним данным Worldometer, количество подтвержденных случаев Covid-19 в мире составляет около 860 тыс. чел., из них летальных 42,3 тыс. случая, выздоровели 178, 3 тыс. человек.

В Украине, по состоянию на 1 апреля, зафиксировано 669 случаев Covid-19, 17 летальных случаев, 10 человек выздоровели.

Фото: sova.news

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