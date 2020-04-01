Коронавирус: украинским медикам, борющимся с эпидемией, обещают 300% оклада

Верховная Рада приняла закон о повышении зарплаты медикам, участвующим в борьбе с COVID-19.

Об этом речь шла на внеочередном заседании.

Так, медработникам пообещали 300% доплаты к общей сумме.

За закон проголосовало 312 депутатов. Он вступит в силу в течение следующей недели.

Надбавку обещают выплачивать во время ликвидации пандемии.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 апреля, в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 17 летальных, 10 человек выздоровели. Среди пациентов немало медработников. К примеру, в Тернопольской области заболело 32 медика.

В Одессе, по состоянию на 1 апреля, ожидают проверки 98 пациентов. Из них 39 находятся в больнице. Лабораторно подтверждено 12 случаев заболевания.

Фото: obozrevatel.com

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