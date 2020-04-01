fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус: украинским медикам, борющимся с эпидемией, обещают 300% оклада

Коронавирус: украинским медикам, борющимся с эпидемией, обещают 300% оклада

Верховная Рада приняла закон о повышении зарплаты медикам, участвующим в борьбе с COVID-19.

Об этом речь шла на внеочередном заседании.

Так, медработникам пообещали 300% доплаты к общей сумме.

За закон проголосовало 312 депутатов. Он вступит в силу в течение следующей недели.

Надбавку обещают выплачивать во время ликвидации пандемии.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 апреля, в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 17 летальных, 10 человек выздоровели. Среди пациентов немало медработников. К примеру, в Тернопольской области заболело 32 медика.

В Одессе, по состоянию на 1 апреля, ожидают проверки 98 пациентов. Из них 39 находятся в больнице. Лабораторно подтверждено 12 случаев заболевания.

Фото: obozrevatel.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить