Для одесситов, борющихся с коронавирусом, учредили проект “Накорми ближнего”

Инициативу разработали волонтеры общественных организаций, в том числе и “Город Будущего”.

Ее поддержал один из известных городских ресторанов.

Об этом “Город Будущего” сообщил на странице в facebook.

Проект называется “Накорми ближнего”.

Он направлен на то, чтобы обеспечить питанием людей, задействованных в противостоянии вирусной инфекции.

Кроме того, волонтеры намерены взять под крыло социально незащищенные категории населения – многодетные и малообеспеченные семьи.

На первое время волонтеры рассчитывают охватить Киевский, Малиновский и Приморский районы города.

Сейчас они формируют списки тех, кому необходима помощь.

Общественники просят откликнуться тех, кто хотел бы поучаствовать в благотворительном проекте. Для этого можно связаться с организаторами в соцсетях.



Фото: culturemeter.od.ua, “Город будущего”

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