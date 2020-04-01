Для одесситов, борющихся с коронавирусом, учредили проект “Накорми ближнего”

Инициативу разработали волонтеры общественных организаций, в том числе и “Город Будущего”.
Ее поддержал один из известных городских ресторанов.
Об этом “Город Будущего” сообщил на странице в facebook.
Проект называется “Накорми ближнего”.
Он направлен на то, чтобы обеспечить питанием людей, задействованных в противостоянии вирусной инфекции.
Кроме того, волонтеры намерены взять под крыло социально незащищенные категории населения – многодетные и малообеспеченные семьи.
На первое время волонтеры рассчитывают охватить Киевский, Малиновский и Приморский районы города.
Сейчас они формируют списки тех, кому необходима помощь.
Общественники просят откликнуться тех, кто хотел бы поучаствовать в благотворительном проекте. Для этого можно связаться с организаторами в соцсетях.
Фото: culturemeter.od.ua, “Город будущего”
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