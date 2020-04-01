Студентов-медиков в Одессе просят помочь лечить больных с коронавирусом

В Минздраве обратились с призывом выступить волонтером в противодействии пандемии.

Просят подключаться студентов-медиков, врачей-интернов, а также безработных медиков.

Соответствующая информация появилась на сайте Одесского медуниверситета.

Помощь понадобится местным больницам. Волонтеров просят помогать с тестированием, сортировкой и лечением людей, зараженных COVID-19.

Желающим нужно заполнить форму, перейдя по ссылке.

После этого с волонтерами свяжутся представители департамента здравоохранения и направят в больницу, которой больше всего нужна помощь.

Отметим, что инициатива актуальна для всех регионов Украины. А в Винницкой области, к примеру, поучаствовать в ней уже согласилось 45 студентов-медиков и 551 преподаватель медуниверситета.

Напомним, ранее мы писали о том, что в больнице водников, которая вошла в список опорных по борьбе с вирусом, не хватает ни оборудования, ни врачей.

Справка

По состоянию на утро 1 апреля, в Украине зарегистрировано 669 случаев заболевания вирусом, 17 скончалось, 10 выздоровело. В Одессе и области 12 лабораторно подтвержденных случаев.

Фото: kraszdrav

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