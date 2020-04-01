Кабінет міністрів оприлюднив умови примусового обстеження на коронавірус

Про це йдеться у постанові Кабміну №245 від 25 березня, опублікованої на “Урядовому порталі”.

Згідно з документом, заклади охорони здоров’я мають право здійснювати:

– обов’язкове медичне обстеження осіб, які мали контакт із хворими на COVID-19 або мають симптоми, якщо вони відмовляються від медичного обстеження;

– обов’язкову госпіталізацію, призначати самоізоляцію хворим на COVID-19 або тим, хто має симптоми, якщо вони відмовляються від госпіталізації або самоізоляції;

– обов’язкову госпіталізацію дітей осіб, визнаних недієздатними, що проживають спільно із законними представниками, яких було госпіталізовано із COVID-19, у разі неможливості їх тимчасового влаштування в сім’ї родичів, знайомих;

– направлення вищезазначених осіб на обов’язкове медичне обстеження та/або госпіталізацію, а також самоізоляцію здійснюється закладами охорони здоров’я та фізособами-підприємцями, які надають первинну меддопомогу;

– особи, яким призначено самоізоляцію, зобов’язані неухильно виконувати рекомендації лікарів;

– поліція за клопотанням закладів охорони здоров’я здійснює супроводження транспортних засобів, а також супроводження аварійно-рятувальної та іншої спецтехніки під час доставлення вищезазначених осіб для обов’язкового обстеження та госпіталізації;

– обов’язкова госпіталізація припиняється за рекомендаціями, затвердженими Міністерством охорони здоров’я, закладом охорони здоров’я, в якому перебуває хворий на COVID-19;

– поліція та Нацгвардія забезпечують охорону публічної безпеки та порядку на прилеглій території до об’єктів, на яких здійснюються заходи з обов’язкового обстеження, госпіталізації та перебування вищезазначених осіб на обов’язковому карантині.

У своїй постанові уряд доручив МОЗу до 1 квітня розробити та затвердити:

порядок обов’язкової госпіталізації осіб із COVID-19 і які ухиляються від лікування, обстеження та перебування на самоізоляції;

порядок обов’язкової самоізоляції осіб, яким встановлено діагноз або підозру на COVID-19, та контактних осіб.

Центральним органам виконавчої влади доручено: