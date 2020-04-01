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Новости Одессы и Одесской области

Кабінет міністрів оприлюднив умови примусового обстеження на коронавірус

Кабінет міністрів оприлюднив умови примусового обстеження на коронавірус

Стало відомо до кого застосовуватимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Про це йдеться у постанові Кабміну №245 від 25 березня, опублікованої на “Урядовому порталі”.

Згідно з документом, заклади охорони здоров’я мають право здійснювати:

– обов’язкове медичне обстеження осіб, які мали контакт із хворими на COVID-19 або мають симптоми, якщо вони відмовляються від медичного обстеження;

– обов’язкову госпіталізацію, призначати самоізоляцію хворим на COVID-19 або тим, хто має симптоми, якщо вони відмовляються від госпіталізації або самоізоляції;

– обов’язкову госпіталізацію дітей осіб, визнаних недієздатними, що проживають спільно із законними представниками, яких було госпіталізовано із COVID-19, у разі неможливості їх тимчасового влаштування в сім’ї родичів, знайомих;

– направлення вищезазначених осіб на обов’язкове медичне обстеження та/або госпіталізацію, а також самоізоляцію здійснюється закладами охорони здоров’я та фізособами-підприємцями, які надають первинну меддопомогу;

– особи, яким призначено самоізоляцію, зобов’язані неухильно виконувати рекомендації лікарів;

– поліція за клопотанням закладів охорони здоров’я здійснює супроводження транспортних засобів, а також супроводження аварійно-рятувальної та іншої спецтехніки під час доставлення вищезазначених осіб для обов’язкового обстеження та госпіталізації;

– обов’язкова госпіталізація припиняється за рекомендаціями, затвердженими Міністерством охорони здоров’я, закладом охорони здоров’я, в якому перебуває хворий на COVID-19;

– поліція та Нацгвардія забезпечують охорону публічної безпеки та порядку на прилеглій території до об’єктів, на яких здійснюються заходи з обов’язкового обстеження, госпіталізації та перебування вищезазначених осіб на обов’язковому карантині.

У своїй постанові уряд доручив МОЗу до 1 квітня розробити та затвердити:

  •  порядок обов’язкової госпіталізації осіб із COVID-19 і які ухиляються від лікування, обстеження та перебування на самоізоляції;
  •  порядок обов’язкової самоізоляції осіб, яким встановлено діагноз або підозру на COVID-19, та контактних осіб.

Центральним органам виконавчої влади доручено:

  • разом з органами місцевого самоврядування та закладами охорони здоров’я надавати спеціалізовані санітарні транспортні засоби для перевезення вищезазначених осіб до закладів охорони здоров’я;
  • разом з органами місцевого самоврядування забезпечити соціальний супровід осіб, які перебувають на самоізоляції, особливо вразливих категорій громадян.

Фото: kanalukraina.tv

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