Хроники коронавируса: продление карантина и отмена обязательного ВНО

По состоянию на вечер 17 июня в Украине подтверждено 33 234 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 943 летальных, а выздоровевших – 14 943. В Одесской области подтвердили 1 158 случаев заражения.
- В связи с эпидемией коронавируса в стране продолжается карантин, поэтому маски и антисептики до сих пор актуальны. Корреспонденты «Одесской жизни» прошлись по городу и выяснили, насколько изменилась цена на защитные средства, а также, где в Одессе маски, повязки и антисептики самые дешевые.
- Адаптивный карантин снова продлят. Теперь до 31 июля.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить государственную итоговую аттестацию выпускников школ, а также обязательное внешнее независимое оценивание (ВНО).