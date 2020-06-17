Хроники коронавируса: продление карантина и отмена обязательного ВНО

Хроники коронавируса: госпитализация первой леди и COVID-19 у судьи в области По состоянию на вечер 16 июня в Украине подтверждено 32 476 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 912 летальных, а выздоровевших – 14 528. В Одесской области подтвердили 1133 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области коронавирус подхватил судья: суд перешел на особый режим работы Болградский районный суд Одесской области будет работать в особом режиме: все дело в том, что у одного из судей диагностировали коронавирус. ПОДРОБНЕЕ