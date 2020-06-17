Не расслабляйтесь: карантин в Украине снова продлят

Адаптивный карантин снова продлят. Теперь до 31 июля.

Об этом в среду, 17 июня, на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Учитывая рост количества коронабольных, мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года”, – сказал он.

Он также отметил, что многие граждане восприняли ослабление карантина как его отмену. Отсюда и всплеск заболеваемости.

“Мы понимаем, что люди устали от карантина в любой форме, но сейчас нет более эффективного способа противостоять распространению вируса”, – объяснил премьер.

Он считает, что нужно “не расслабляться и не отрываться от реальности”.

Напомним, ранее карантин продлили до 22 июня.

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