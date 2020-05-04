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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: продление карантина и эпидемия в Подольске

Хроники коронавируса: продление карантина и эпидемия в Подольске

По состоянию на вечер 4 мая в Украине подтверждено 12 331 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 303 летальных, а выздоровевших – 1 619. В Одесской области подтвердили 427 случаев заражения.

  • Как в Подольске борются с коронавирусной инфекцией COVID-19? Группа экспертов медицины катастроф продолжает работать в городе и оказывать помощь всем нуждающимся. Детали по ссылке…
  • З 5 травня в Україні буде дозволено проведення планових операцій та планових госпіталізацій, які були заборонені під час карантину. Вони будуть здійснюватися виключно після проведення ПЛР-тестувань. Детали по ссылке…
  • С начала карантина в Одессе более 500 человек сняты с самоизоляции. По состоянию на 4 мая, в городской клинической инфекционной больницы Одессы находится 131 пациент, из них 100 – с подозрением на COVID-19. Детали по ссылке…
  • В Украине продлили карантин до 22 мая. Кабмин разрешил открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, оптовой и розничной торговли в отдельно стоящих помещениях после 11 мая. Детали по ссылке…

 

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