Хроники коронавируса: продление карантина и эпидемия в Подольске

По состоянию на вечер 4 мая в Украине подтверждено 12 331 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 303 летальных, а выздоровевших – 1 619. В Одесской области подтвердили 427 случаев заражения.
- Как в Подольске борются с коронавирусной инфекцией COVID-19? Группа экспертов медицины катастроф продолжает работать в городе и оказывать помощь всем нуждающимся. Детали по ссылке…
- З 5 травня в Україні буде дозволено проведення планових операцій та планових госпіталізацій, які були заборонені під час карантину. Вони будуть здійснюватися виключно після проведення ПЛР-тестувань. Детали по ссылке…
- С начала карантина в Одессе более 500 человек сняты с самоизоляции. По состоянию на 4 мая, в городской клинической инфекционной больницы Одессы находится 131 пациент, из них 100 – с подозрением на COVID-19. Детали по ссылке…
- В Украине продлили карантин до 22 мая. Кабмин разрешил открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, оптовой и розничной торговли в отдельно стоящих помещениях после 11 мая. Детали по ссылке…
- Улицы и дома в Одессе системно дезинфицируют около 1200 человек. Детали по ссылке…
- Мир на карантине: эпидемия на краю света глазами одесситов. Детали по ссылке…