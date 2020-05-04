Вулиці та будинки в Одесі системно дезінфікують близько 1200 осіб

Співробітники ЖКС та КП «Міські дороги» продовжують системну дезінфекцію вулиць, провулків, парадних будинків і прилеглих територій.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Згідно з рекомендаціями епідеміологів і з урахуванням щільності населення в Одесі розроблені маршрути миття магістральних вулиць, на яких працює спецтехніка КП «Міські дороги» і залучених організацій.
Всього щодня миття проїжджої частини, тротуарів та дезінфекцію парадних і місць загального користування проводять 80-90 одиниць спецтехніки і понад 1200 співробітників.
У місті діють 94 бригади, які виконують роботи щодо запобігання поширенню COVID-19.
– Це щоденна і дуже важка праця, яка дозволить нам максимально протидіяти наступу небезпечного захворювання, – зазначив виконувач обов’язків директора департаменту міського господарства Дмитро Жеман.
Нагадаємо, “Одесская жизнь” писала про те, як комунальники дезінфікують під’їзди.
Фото: Одесская жизнь