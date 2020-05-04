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Новости Одессы и Одесской области

Вулиці та будинки в Одесі системно дезінфікують близько 1200 осіб

Вулиці та будинки в Одесі системно дезінфікують близько 1200 осіб

Співробітники ЖКС та КП «Міські дороги» продовжують системну дезінфекцію вулиць, провулків, парадних будинків і прилеглих територій.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Згідно з рекомендаціями епідеміологів і з урахуванням щільності населення в Одесі розроблені маршрути миття магістральних вулиць, на яких працює спецтехніка КП «Міські дороги» і залучених організацій.

Всього щодня миття проїжджої частини, тротуарів та дезінфекцію парадних і місць загального користування проводять 80-90 одиниць спецтехніки і понад 1200 співробітників.

У місті діють 94 бригади, які виконують роботи щодо запобігання поширенню COVID-19.

– Це щоденна і дуже важка праця, яка дозволить нам максимально протидіяти наступу небезпечного захворювання, – зазначив виконувач обов’язків директора департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

Нагадаємо, “Одесская жизнь” писала про те, як комунальники дезінфікують під’їзди.

Фото: Одесская жизнь

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