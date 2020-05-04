Мир на карантине: эпидемия на краю света глазами одесситов

Австралия и Океания — не самые пострадавшие от коронавируса территории. Это связано с некоторой отдаленностью от эпицентра эпидемии и с низкой плотностью населения. Тем не менее к угрозе коронавируса здесь отнеслись серьезно все — и власти и граждане. Первые сумели объяснить людям необходимость строгих карантинных мер, а вторые привыкли доверять действиям правительств своих стран. Результат: и Австралия и Новая Зеландия уже на пути выхода из карантина.

Наталия Орлова. Окленд, Новая Зеландия

Наталия живет в Новой Зеландии уже двадцать лет. Бухгалтер по образованию Наталия работает консультантом по программному обеспечению. На ее памяти подобная чрезвычайная ситуация в стране возникла впервые и внесла в привычный образ жизни ее семьи много неудобств. Но одесситы на то и одесситы, чтобы оставаться в хорошем расположении духа, даже тогда, когда непросто.

Об ограничениях и правилах

Первый случай коронавируса у нас был зарегистрирован гораздо позже чем в Италии и США, но власти сразу же ввели режим строгой изоляции — он начал действовать с 23 марта.

В Новой Зеландии существует четыре стадии эпидемиологической опасности, каждая из которых определяет те или иные ограничения и меру ответственности для граждан и задачи для здравоохранения.

У нас сразу ввели третий уровень опасности. Премьер-министр Джасинда Ардерн настоятельно просила всех жителей старше 70 оставаться дома как можно дольше. Остальным рекомендовала работать из дома и ограничить перемещения по стране.

А уже через два дня ввели четвертый уровень карантина. Для нас это значило, что выходить на улицу мы могли теперь только за продуктами и в аптеку. В случае, если бдительные граждане становились свидетелями каких либо нарушений со стороны своих соседей, то об этом можно было написать на специально созданном сайте.

Насколько сложная ситуация вокруг вас?

Как ни странно в магазинах было очень много людей, которые скупали туалетную бумагу и салфетки, дезинфекторы, муку и выпечку, полуфабрикаты и консервы. Работники супермаркетов не успевали наполнять полки, а поставщики дезинфицирующих средств просто не справлялись с заказами на доставку.

Из-за того, что эпидемия пришлась на период католической и православной Пасхи, было сложно купить муку для выпечки куличей. В то же время премьер -министр убедительно просила сообщать о бизнесменах, которые искусственно завышают цены на товары и продукты.

Правительство Новой Зеландии также разработало пакет мер для поддержки экономики страны. Среди них: повышенная финансовая поддержка здравоохранения, выплата субсидий работодателям, чтобы помочь удерживать работников, поддержка тех новозеландцев, у которых резко упали доходы.

Как вы проводите образовавшееся время?

Так случилось, что мои мама, сестра и племянница прилетели к нам незадолго до того, как объявили пандемию. Поэтому мы хоть и оказались в изоляции, но в кругу самых близких и родных.

Пока было можно, выбирались из дома на прогулки и пробежки в парки на разрешённом расстоянии от дома. У нас в Новой Зеландии с этим проблем нет, так как в каждом районе есть как минимум 2-3 парка. Появилось время заняться всем тем, о чем только мечтали многие годы. Дети были заняты онлайн-обучением, мы занялись тем же — много читали и слушали развивающие курсы.

Когда запретили прогулки, мы придумали новый способ разнооразить рутину: решили каждую неделю отмечать наши дни рождения — ведь нам много лет не удавалось встречать эти дни вместе. Происходило это так: именинник излагает свои пожелания по поводу меню, тематики и развлечений и мы всю неделю дружно планируем как пройдет этот день. Украшаем комнаты, надуваем шары, готовим вкусности, наряжаемся, играем, поем, загадываем желания и задуваем свечи — все как на самом настоящем дне рождения!

Таким нам запомнится на всю жизнь это сложное время, когда веселое времяпровождение помогло сгладить грустные и тяжелые моменты.

Когда планируется выход из карантина?

Сейчас в Новой Зеландии прослеживается четкая тенденция к снижению эпидемиологической опасности. Благодаря дисциплинированности и бдительности граждан уже вторую неделю подряд количество выздоровевших значительно превышает вновь заболевших.

С 28-го апреля правительство приняло решение снизить уровень эпидемиологической опасности — вернуться к третьему уровню. Остается еще много ограничений, но все таки уже легче — снова открылись магазины обслуживающие “на вынос”, работает доставка, разрешены прогулки. Для детей тех родителей, которые вышли на работу, открылись школы.

Следующий этап планируется 12-го мая. Тогда откроются все школы и возобновится работа магазинов, офисов и предприятий. Массовые мероприятия все еще будут ограничены.

Как только мы преодолеем очередной порог снижения заболеваемости, то мы начнем возвращаться в нашу привычную жизнь, на что мы все очень надеемся.

Елена Фролова. Мельбурн, Австралия

Одесситка Елена Фролова живет на юго-востоке Австралии, в городе Мельбурн. Это второй по величине город страны с населением почти в пять миллионов человек. Елена — тренер по художественной гимнастике и со своими учениками общается пока только онлайн.

Об ограничениях и штрафах

Карантин у нас строгий. Можно ходить в магазин за едой или лекарствами, выгуливать домашних животных и заниматься спортом в парке, но нельзя сидеть в кафе или скамейке на улице.

Огромные силы полиции брошены на то, чтобы вылавливать нарушителей. О нарушениях режима сообщают сами люди. При этом, никакого вознаграждения за доносительство нет — просто много слишком сознательных людей, у большинства “правильное законопослушное воспитание”. Поэтому если вы зашли в гости, то в этот дом может прийти полиция и спросить: “А кто вы такой, почему вы тут находитесь, если вы здесь не живете?”

Штрафы очень серьезные. Самый популярный за “непослушание” — 1600 австралийских долларов (примерно 1000 $), за более серьезные нарушения – штрафы на порядок выше.

Границы закрыли вместе с началом карантина, хотя несколько рейсов в день все равно летает — в Лондон, Лос-Анджелес, китайский Гуанчжоу, Гонконг, Сингапур, Дубай, Доху. Конечно, это перевозки не в тех объемах, что были раньше. Всех прилетевших из-за границы отправляют на двухнедельную изоляцию.

Транспорт работает, но им мало кто пользуется — все работают дома. Опять-таки вас в салоне автобуса может спросить полицейский: “А куда это вы едете?” В связи с этим очень сильно упали цены на бензин — люди просто перестали ездить.

Практически все магазины закрыты, а вот некоторые офисы и предприятия открыты. Моя подруга работает в лаборатории по изучению раковых клеток, они выходят на работу по очереди.

О ситуации вокруг

Лично я не знаю ни одного заболевшего. Правительство очень боится ситуации, которая сейчас наблюдается в США (напомним, в США самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в мире – заболело более миллиона человек). Поэтому власти решили быстро локализовать распространение вируса, чтобы он не пошел дальше. Нам говорят, что мы все равно будем болеть, но хоть не все сразу.

Как только узнали, что будет карантин в магазинах раскупили муку и туалетную бумагу. Сейчас неожиданно могут исчезнуть какие-то категории продуктов: то, вдруг яиц нет, то сыр исчез, то кошачьи консервы. Это очень странные для нас вещи. Ну и, конечно, санитайзеры для рук тоже купить сложно, но я их делаю сама, так же как и маски, чтобы ни от кого не зависеть. Кстати, маски, если ты здоров, на улице носить не рекомендуют.

Государство выделило огромные средства на выплаты своим гражданам: бизнесменам отменяют налоги и компенсируют потери. Всем, кто потерял работу или кому уменьшили рабочие часы, компенсирует их зарплаты. При этом все процедуры максимально упростили. Например, достаточно одного заявления от работодателя, что он уменьшил часы работы своим сотрудникам и государство автоматически выплачивает людям компенсации. Это, конечно, хорошо, но с другой стороны, страна может влезть в долги и неизвестно, чем это обернется для нас в будущем.

О занятиях

Я на карантине продолжаю работать – практически весь день расписан. Мои ученики подключаются через Zoom и мы с ними тренируемся.

О выходе из карантина

Наши дети до конца четверти будут сидеть дома (напомним, что в Австралии сейчас осень и учебный год только начался). Выходить из карантина будут постепенно, так как переживают, чтобы не было резкой вспышки. Ну и говорят о том, что скоро будет изобретена вакцина и всем тогда станет легче.

Гарри Волк. Австралия, Сидней

В Австралии система управления такова, что все решения, в том числе по карантину, принимает местное правительство штата, а руководство страны ограничивается лишь общими рекомендациями. Поэтому нам интересно было узнать, как обстоят дела не в одном, а в других Австралийских штатах.

Одессит Гарри Волк живет в Сиднее. Это самый большой город Австралии и столица штата Новый Южный Уэльс. Город практически ровесник Одессы, но количество населения в пять раз больше. Наш герой живет тут с середины девяностых, занимается бизнесом и является Президентом Австралийского отделения Всемирного клуба одесситов.

Об ограничениях и штрафах

У нас было три фазы вхождения в карантин и государство действовало в соответствии с ситуацией. Еще в январе закрыли сообщение с Китаем, а чуть позже и с другими странами, тем самым не допустив экспорта вируса в страну. Вторая фаза – возвращение австралийцев домой из других стран. Их всех тестировали и отправляли на самоизоляцию. Третья фаза – локализация болезни внутри страны. Именно тогда были закрыты школы и вузы, ограничено междугороднее сообщение. Считаю, что на каждую фазу страна достойно отреагировала. Сейчас у нас массово проводится тестирование для всех желающих — делают 40-50 тысяч тестов в день.

Мы соблюдаем социальную дистанцию, а вот маски не носим – они показаны лишь тем, у кого есть симптомы болезни. Маски – свободный выбор человека, поэтому за их отсутствие не штрафуют. У нас можно гулять и заниматься спортом, но не собираться на стадионах. Также обнесены лентами спортивные снаряды в парках. Особые ограничения касались домов престарелых, но сейчас их уже частично сняли, и люди могут навещать своих родных.

Да, новые правила довольно жесткие, но большая часть жителей их поддерживает. Никаких демонстраций и акций протеста здесь не устраивают. Я вообще не знаю, что может заставить австралийцев выйти на улицы. Здесь все очень любят свою страну. Я бы например вышел на демонстрацию только с одним требованием: “Требую продолжить карантин!”, настолько я себя хорошо чувствую.

О ситуации вокруг

Поначалу в магазинах была паника: скупали туалетную бумагу, салфетки, рис, макароны. Я понимал, что это глупость и никаких запасов мы с женой не делали. Некоторые люди боялись, что могут пропасть импортные продукты. Однако, при этом забывали, что практически все мы производим сами, туалетную бумагу так точно. Из-за возникшего ажиотажа магазины стали ограничивать продажу некоторых продуктов и все вскоре снова вернулось на полки. В Сиднее правительство решило, что магазины с 7 до 8 утра будут обслуживать только пенсионеров, чтобы они могли купить себе необходимые товары в нужном количестве.

Мы не паникуем, потому что каждый день премьер-министр, министр здравоохранения и санитарный врач проводят брифинги, объясняя что происходит.

О занятиях на карантине

Мы замечательно проводим время. Моя жена работает удаленно. Мы стали больше проводить времени вместе, а я начал ремонт в доме и мне это очень нравится.

На время карантина наша семья приютила китайскую девушку, которая тут учится. Занятия в университете перевели в онлайн, кампус закрыли, а иностранных студентов расселили по семьям. Она сдала тест на вирус и после отрицательного результата переехала к нам. Специальная программа оплатила ее переезд и проживание у нас.

В апреле у нас было очень много праздников, в том числе и религиозных. Но службы, всех конфессий проводились в онлайн.

25 апреля мы отмечали день АНЗАК – День ветеранов. Это день памяти погибших австралийцев и новозеландцев в Первой мировой войне. В 1915 году, во время высадки десанта в турецком проливе Дарданеллы погибло более 5 тысяч наших солдат. Позже в этот день стали вспомнить погибших во всех войнах. Мемориалы воинам есть практически в каждом австралийском городе. По традиции, каждый год австралийцы массово летали в Турцию почтить память погибших земляков. В этом году Премьер-министр провел церемонию в Канберре, столице Австралии, а всем нам предложили в шесть утра зажечь свечи памяти и выйти на улицу к своему дому.

О выходе из карантина

Правительство страны предоставило возможно штатам решать, как и когда выходить из карантина. Каждый штат изучает свою ситуацию с заболевшими и в зависимости от динамики выходит из карантина. Главное, чтобы количество вновь заболевших было меньше одного человека в день. Поэтому у нас уже есть штаты, где, например, открылись школы.

Что касается экономики — Австралия идет по пути уменьшения налогов. Банки уменьшают или совсем снимают проценты по выплатам кредитов. Всем нуждающимся выделяется помощь. На это страна выделила десятки миллиардов долларов.

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