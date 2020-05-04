В Україні дозволять проведення планових операцій та планових госпіталізацій в умовах карантину

З 5 травня в Україні буде дозволено проведення планових операцій та планових госпіталізацій, які були заборонені під час карантину. Вони будуть здійснюватися виключно після проведення ПЛР-тестувань.

Про це під час брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

В Україні за минулу добу зафіксовано 418 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 26 у дітей та 62 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 97 осіб. Одужали за добу 72 особи, померли 15 осіб.

За останню добу проведено 4763 тестування методом ПЛР.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (69), Київській області (69) та Львівській області (33).

МОЗ буде закуповувати апарати ШВЛ в українського виробника. Вони дешевші, ніж апарати ШВЛ європейських виробників, та відповідають світовим стандартам.

Закупівля засобів індивідуального захисту та костюмів біозахисту від українського виробника можлива лише після переоснащення вітчизняних підприємств, які їх виробляють. Це необхідно для підтвердження відповідності продукції світовим стандартам. Тому МОЗ проведе аудит українських виробників для визначення існуючих на підприємствах проблем.

Інформація, що ІФА-тести (тестування на визначення антитіл в організмі людини) розподілені по регіонах для проведення досліджень, є неправдивою. МОЗ ще розробляє стратегію використання цих тестувань.

Вихід з карантину буде відбуватися після аналізу досвіду інших країн світу та кількості захворювань на COVID-19 по кожному регіону України окремо.

Наразі з Національною службою здоров’я України уклали договори 58 спеціалізованих психіатричних лікарень, які були на стадії закриття після старту медреформи.

Фото: Українська правда

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