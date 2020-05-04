fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Буде адаптивним: в Україні продовжили карантин до 22 травня

Буде адаптивним: в Україні продовжили карантин до 22 травня

Кабмін дозволив відкрити парки, сквери та зони відпочинку, об’єкти індустрії краси, оптової та роздрібної торгівлі в окремо розташованих приміщеннях після 11 травня .

Таке рішення було схвалене на позачерговому засіданні Уряду.

-Карантин буде продовжений до 22 травня. Далі ми будемо дивитися, як буде рухатися пандемія в світі, як буде відбуватися коливання кривої захворюваності у нас, – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім ТРЦ), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

– Ми приймаємо відповідний проєкт постанови на прохання бізнесу, який аргументує, що до 11 числа їм треба мати упевненість, що їхнім закладам дозволять відкритися. Їм треба закупити продукти, підготувати заклади, провести протиепідеміологічні заходи, треба провести записи людей, якщо говоримо про салони краси, манікюрні та педикюрні салони. Ми сьогодні готові прокомунікувати та прийняти відповідне рішення, щоб бізнес був готовий і мав достатньо часу на цю підготовку, –  сказав він.

Фото: УНІАН

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить