Буде адаптивним: в Україні продовжили карантин до 22 травня

Кабмін дозволив відкрити парки, сквери та зони відпочинку, об’єкти індустрії краси, оптової та роздрібної торгівлі в окремо розташованих приміщеннях після 11 травня .

Таке рішення було схвалене на позачерговому засіданні Уряду.

-Карантин буде продовжений до 22 травня. Далі ми будемо дивитися, як буде рухатися пандемія в світі, як буде відбуватися коливання кривої захворюваності у нас, – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім ТРЦ), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

– Ми приймаємо відповідний проєкт постанови на прохання бізнесу, який аргументує, що до 11 числа їм треба мати упевненість, що їхнім закладам дозволять відкритися. Їм треба закупити продукти, підготувати заклади, провести протиепідеміологічні заходи, треба провести записи людей, якщо говоримо про салони краси, манікюрні та педикюрні салони. Ми сьогодні готові прокомунікувати та прийняти відповідне рішення, щоб бізнес був готовий і мав достатньо часу на цю підготовку, – сказав він.

Фото: УНІАН

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