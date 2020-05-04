Від початку карантину в Одесі понад 500 осіб зняті з самоізоляції

Станом на 4 травня 2020 року, у міській клінічній інфекційній лікарні Одеси знаходиться 131 пацієнт, з них 100 – з підозрою на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У 26 пацієнтів інфекційної лікарні діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений за допомогою ПЛР-діагностики. У їх числі – 12 осіб старше 55 років, 13 пацієнтів у віці від 18 до 55 років, а також одна дитина віком 3 місяці.

В Одесі 38 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19 і легким перебігом захворювання проходять амбулаторне лікування вдома в режимі самоізоляції. Проводиться регулярне контрольне тестування всіх пацієнтів мобільними бригадами Центру невідкладної медичної допомоги.

Також проводяться виявлення і обстеження контактних осіб. Всього на 4 травня 2020 року за участю Одеського обласного лабораторного центру отримана інформація по 859 контактних особах, дані яких передані в Центри первинної медико-санітарної допомоги для спостереження сімейними лікарями.

За минулий тиждень ще у 49 пацієнтів закінчився період карантину, вони здорові і зняті з ізоляції. Всього ж з моменту початку карантину з ізоляції зняті 503 одесити.

Фото: РБК

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