Як у Подільську борються з коронавірусною інфекцією COVID-19?

У Подільську кількість пацієнтів із підтвердженим діагнозом «коронавірусна інфекція» складає 195 осіб.
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.
З 18 нових випадків виявлених на Одещині за добу, 17 зафіксовано у Подільську.
– Наша група експертів медицини катастроф продовжує працювати у місті та надавати допомогу всім потребуючим, – зазначив Куций.
Після усунення зауважень і проведення посилених протиепідемічних заходів та лікувальних дій відзначаються наступні результати:
- У всіх медичних закладах, де зафіксовані спалахи хвороби, чітко дотримуються санітарних норм, протиепідемічних заходів та своєчасної госпіталізації.
- Проведено аналіз медичних карт пацієнтів. Всім, хто знаходиться на амбулаторному лікуванні та має хронічні хвороби чи в зоні ризику за віком, буде зроблено КТ для завчасного виявлення ускладнень.
- Проводиться організаційна/санітарно-епідеміологічна робота з керівниками та спіробітниками підприємств, які можуть стати чи стали епідеміологічними осередками.
- Органам місцевої влади та власникам супермаркетів й продуктових магазинів категорично забороняється пропуск, знаходження та обслуговування людей без засобів індивідуального захисту.
Тільки після зменшення приросту нових хворих обмеження будуть пом’якшені.
Фото: 5 канал