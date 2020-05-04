Як у Подільську борються з коронавірусною інфекцією COVID-19?

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

З 18 нових випадків виявлених на Одещині за добу, 17 зафіксовано у Подільську.

– Наша група експертів медицини катастроф продовжує працювати у місті та надавати допомогу всім потребуючим, – зазначив Куций.

Після усунення зауважень і проведення посилених протиепідемічних заходів та лікувальних дій відзначаються наступні результати:

У всіх медичних закладах, де зафіксовані спалахи хвороби, чітко дотримуються санітарних норм, протиепідемічних заходів та своєчасної госпіталізації.

Проведено аналіз медичних карт пацієнтів. Всім, хто знаходиться на амбулаторному лікуванні та має хронічні хвороби чи в зоні ризику за віком, буде зроблено КТ для завчасного виявлення ускладнень.

Проводиться організаційна/санітарно-епідеміологічна робота з керівниками та спіробітниками підприємств, які можуть стати чи стали епідеміологічними осередками.

Органам місцевої влади та власникам супермаркетів й продуктових магазинів категорично забороняється пропуск, знаходження та обслуговування людей без засобів індивідуального захисту.

Тільки після зменшення приросту нових хворих обмеження будуть пом’якшені.

Фото: 5 канал

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