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Новости Одессы и Одесской области

Як у Подільську борються з коронавірусною інфекцією COVID-19?

Як у Подільську борються з коронавірусною інфекцією COVID-19?

У Подільську кількість пацієнтів із підтвердженим діагнозом «коронавірусна інфекція» складає 195 осіб.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

З 18 нових випадків виявлених на Одещині за добу, 17 зафіксовано у Подільську.

– Наша група експертів медицини катастроф продовжує працювати у місті та надавати допомогу всім потребуючим, – зазначив Куций.

Після усунення зауважень і проведення посилених протиепідемічних заходів та лікувальних дій відзначаються наступні результати:

  • У всіх медичних закладах, де зафіксовані спалахи хвороби, чітко дотримуються санітарних норм, протиепідемічних заходів та своєчасної госпіталізації.
  • Проведено аналіз медичних карт пацієнтів. Всім, хто знаходиться на амбулаторному лікуванні та має хронічні хвороби чи в зоні ризику за віком, буде зроблено КТ для завчасного виявлення ускладнень.
  • Проводиться організаційна/санітарно-епідеміологічна робота з керівниками та спіробітниками підприємств, які можуть стати чи стали епідеміологічними осередками.
  • Органам місцевої влади та власникам супермаркетів й продуктових магазинів категорично забороняється пропуск, знаходження та обслуговування людей без засобів індивідуального захисту.

Тільки після зменшення приросту нових хворих обмеження будуть пом’якшені.

Фото: 5 канал

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