Хроники коронавируса: открытие инклюзивных центров и возобновление авиаперелетов

По состоянию на вечер 29 мая в Украине подтверждено 22 811 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 679 летальных, а выздоровевших – 8 934. В Одесской области подтвердили 878 случаев заражения.
- С понедельника, 1 июня, в инклюзивно-ресурсных центрах Одессы возобновляется проведение комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка.
- В планах авиакомпании Ryanair возобновить в течение лета полеты по 24 из 47 украинских маршрутов.
- В Одесской области открыли 2 автомобильных пункта пропуска. Где можно пересечь границу?
- С 1 июня в Украине возобновят движение пригородных поездов и поездов дальнего следования. Наша корреспондентка решила узнать, что происходит на Одесском железнодорожном вокзале накануне запуска поездов.
- Укрпочта показала одну из первых в мире марок, посвященных борьбе с коронавирусом. Национальный почтовый оператор ввел в обращение почтовую марку «Передовая», посвященную борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19.
- С сегодняшнего дня возобновили внутриобластные перевозки, около 50% пригородных поездов и внутреннее авиасообщение. Наша корреспондентка проинспектировала три одесские автобусные станции: “Старосенная”, “Привокзальная”, “Привоз”.