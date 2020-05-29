Ryanair планирует возобновить полеты из Одессы только с 1 июля: куда полетим?

В планах авиакомпании Ryanair возобновить в течение лета полеты по 24 из 47 украинских маршрутов: «Ryanair… объявляет о планах вернуться к 40% от запланированных рейсов с 1 июля 2020 года при условии отмены правительственных ограничений на полеты внутри ЕС и принятия эффективных мер общественного здравоохранения в аэропортах». Об этом сообщается на сайте лоукостера.

Летом из Киева Ryanair планирует летать по 15 маршрутам из 25, из Львова — по 3 из 7, из Харькова — по 1 из 5, из Херсона — по 1 из 3.

Из Одессы летом будут восстановлены четыре маршрута из семи. Это такие маршруты:

– Будапешт: 1 июля, (2 раза в неделю)

– Гданьск: 1 июля, (2 раза в неделю)

– Катовице: 1 июля, (2 раза в неделю)

– Берлин: начало августа, (2 раза в неделю)

Перезапуск еще 17 украинских направлений перенесен на конец октября 2020 года. В частности, из Одессы запланированы рейсы по таким направлениям:

Познань: конец октября

Вроцлав: конец октября

Краков: конец октября

Фото: epravda

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.