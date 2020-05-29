З охоронцями і масками: як одеські автовокзали оговтуються після жорсткого карантину?

З 22 травня в Україні запустили частину міського та міжміського транспорту. Відсьогодні відновили внутрішньообласні перевезення, близько 50% приміських поїздів і внутрішнє авіасполучення.

Наша кореспондентка проінспектувала три одеські автобусні станції: “Старосінна”, “Привокзальна”, “Привоз”.

На автостанції “Старосінна” люди є, але порівняно з докарантинним потоком – їх мало. За дотриманням карантинних вимог пасажирами стежать два охоронці, однак особливої уваги на відсутність масок вони не звертають. На весь автовокзал працює одна каса, якої достатньо, аби впоратися з відвідувачами. Біля каси є пляшка з антисептиком. Та найбільше людей збирається біля дошки з розкладом руху автобусів.

Автостанція "Старосінна" поки не перевантажена пасажирами. Автостанція "Старосінна" поки не перевантажена пасажирами. Автостанція "Старосінна" поки не перевантажена пасажирами. Автостанція "Старосінна" поки не перевантажена пасажирами. Автостанція "Старосінна" поки не перевантажена пасажирами. Автостанція "Старосінна" поки не перевантажена пасажирами. Відвідувачам автостанції вхід без масок забороняється, але за цим ніхто не слідкує. Автостанція "Старосінна" поки не перевантажена пасажирами. Інформаційні плакати про коронавірус тут також є. Автостанція "Старосінна" поки не перевантажена пасажирами. На автостанції заздалегідь попереджали про початок роботи. Пасажири слідкують за графіком руху автобусів. Антисептик довелося примотати до стійки скотчем, вочевидь, аби не вкрали. Поки відкрита лише одна каса.

На автостанції “Привокзальна” карантинних вимог дотримуються суворіше. Пасажирам видають маски, перчатки і слідкують за гігієною. Навіть є спеціально призначена людина, яка вимірює температуру відвідувачам. Біля віконець каси також є антисептики.

На автостанції "Привокзальна" суворо слідкують за дотриманням карантину. На автостанції "Привокзальна" суворо слідкують за дотриманням карантину. Біля кас встановлені антисептичні засоби. Є зазначений розклад руху приміських електричок. Нагадування правил дотримання карантину. Біля кас встановлені антисептичні засоби. На автостанції "Привокзальна" суворо слідкують за дотриманням карантину. На автостанції "Привокзальна" суворо слідкують за дотриманням карантину. На автостанції "Привокзальна" суворо слідкують за дотриманням карантину. На автостанції "Привокзальна" суворо слідкують за дотриманням карантину.

Автобусна станція “Привоз” наче й не поринала у карантинні обмеження. Багато людей і транспорту, постійна метушня. Хтось пройшов у масці, а хтось без неї. Біля каси також є антисептичний засіб. Поряд з вокзалом відкриті сувенірні магазини, перукарня та аптека.

На автовокзалі "Привоз" багато людей і транспорту. На автовокзалі "Привоз" багато людей і транспорту. На автовокзалі "Привоз" багато людей і транспорту. Поблизу вокзалу працює аптека. На автовокзалі "Привоз" багато людей і транспорту. На автовокзалі "Привоз" багато людей і транспорту. На автовокзалі "Привоз" багато людей і транспорту. На автовокзалі "Привоз" багато людей і транспорту. На автовокзалі "Привоз" багато людей і транспорту. На автовокзалі "Привоз" багато людей і транспорту. На автовокзалі "Привоз" багато людей і транспорту. На автовокзалі "Привоз" багато людей і транспорту. На автовокзалі "Привоз" багато людей і транспорту. На автовокзалі "Привоз" багато людей і транспорту.

Фото Анастасії Епур

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