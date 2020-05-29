«Передова»: Укрпошта показала одну з перших у світі марок, присвячених боротьбі з коронавірусом

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Разом із поштовими адміністраціями Ірану, В’єтнаму, Швейцарії та Китаю, Укрпошта однією із перших у світі випустила марку на тему протистояння вірусу. Випуск марки в Україні уже відзначив Всесвітній поштовий союз.

Український поштовий випуск — винятковий. Адже поруч із боротьбою за здоров’я та життя людей, триває війна за незалежність і територіальну цілісність України. Країну одночасно пронизують два фронти, дві війни: одна з них – на Сході України, а друга — із Covid-19.

Марка «Передова» є знаком вдячності тисячам медиків і військових, а в їх героїчних образах і представникам інших професій — пожежникам, водіям, продавцям, поштарям та багатьом іншим за відданість, сміливість та професіоналізм.

Фото: Мінінфраструктури

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