В Одесской области открыли 2 автомобильных пункта пропуска: где можно пересечь границу?

Всего с 0:00 часов 29 мая 2020 по распоряжению Правительства Украины возобновлена работа 66 пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны.
Сегодня, 29 мая, в Одесской области возобновили работу на двух пунктах пропуска:
«Маяки – Паланка – Удобное» (автомобильный, в Белгород-Днестровском районе Одесской области).
«Серпневое 1 – Басарабьяска» (автомобильный, в Тарутинском районе Одесской области).
О фактическом обновления международного движения в определенных пунктах пропуска Государственная пограничная служба Украины оперативно информирует ЗДЕСЬ.