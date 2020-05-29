fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области открыли 2 автомобильных пункта пропуска: где можно пересечь границу?

В Одесской области открыли 2 автомобильных пункта пропуска: где можно пересечь границу?

Всего с 0:00 часов 29 мая 2020 по распоряжению Правительства Украины возобновлена ​​работа 66 пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны.

Сегодня, 29 мая, в Одесской области возобновили работу на двух пунктах пропуска:

«Маяки – Паланка – Удобное» (автомобильный, в Белгород-Днестровском районе Одесской области).

«Серпневое 1 – Басарабьяска» (автомобильный, в Тарутинском районе Одесской области).

О фактическом обновления международного движения в определенных пунктах пропуска Государственная пограничная служба Украины оперативно информирует ЗДЕСЬ.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить