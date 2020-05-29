В Одесской области открыли 2 автомобильных пункта пропуска: где можно пересечь границу?

Особенности национальной эвакуации: как одесситы добирались с Кубы в карантин Мы уже рассказывали о перипетиях украинцев, которые оказались далеко от дома накануне карантина. Одесситка Наталия Сторожева с мужем попали в число тех, кто вернулся в страну буквально последним рейсом перед окончательным закрытием всех государственных границ. ПОДРОБНЕЕ