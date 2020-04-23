Хроники коронавируса: новые смерти и дополнительные блокпосты

По состоянию на вечер 23 апреля в Украине подтверждено 7 170 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 187 летальных, а выздоровевших – 504. В Одесской области подтвердили 161 случай заражения.
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