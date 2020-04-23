В Одессе от коронавируса умер пожилой мужчина

56-летний одессит умер от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель обладминистрации Максим Куцый.
Это первая смерть в Одессе.
В регионе за весь период эпидемии скончалось два человека. Оба – в Подольске.
Таким образом, в Одессе и области зафиксировано 3 летальных случая. 5 человек выздоровело.
В целом, по состоянию на 9.00 23 апреля, в регионе зафиксирован 161 случай заболевания коронавирусом с начала эпидемии.
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Фото из открытых источников