В Одессе от коронавируса умер пожилой мужчина

Об этом сообщил председатель обладминистрации Максим Куцый.

Это первая смерть в Одессе.

В регионе за весь период эпидемии скончалось два человека. Оба – в Подольске.

Таким образом, в Одессе и области зафиксировано 3 летальных случая. 5 человек выздоровело.

В целом, по состоянию на 9.00 23 апреля, в регионе зафиксирован 161 случай заболевания коронавирусом с начала эпидемии.

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Фото из открытых источников

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