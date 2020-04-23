Карантинная реальность: очереди в банки. Кто стоит и почему? (фото)

Банковские отделения в Одессе работают. Карантинная реальность показывает такую картину: у входа в банки выстраиваются очереди — малые, средние, а порой и огромные. Кто стоит и почему? У нас же — карантин.

Люди стоят в очереди в банк по разным причинам. И чтобы они не скапливались внутри, куда пускают строго ограниченное количество, приходится ждать на улице. В очереди в основном — люди пожилого возраста.

У входа в отделение банка «Пивденний» стоит молодой человек. Нервничает:

— У меня заканчивается срок депозита. Хочу его закрыть — деньги нужны. Звоню в банк. Оператор мне называет день и время, чтобы это сделать. И что же? У банка — очередь. Все люди пожилые, «за квартиру» пришли платить. Меня без очереди не пускают. Вот и вынужден стоять.

Пожилые люди — люди ответственные. Стоят в масках и соблюдают дистанцию. И, кстати, нисколько не нервничают. Кто-то пришел «платить за квартиру», кто-то — пенсию с карточки снять.

У отделения «Привата» до смешного (впрочем, очень грустного) дошло. Очередь пытается узнать у бабули, чего ей дома не сидится, чего обязательно в банк в период карантина идти.

— Так пенсию снять с карточки.

— Так вот же банкомат. Снимайте.

— А я в нем ничего не понимаю. Я когда пенсию получаю, то в банк иду, там мне и снимают с карточки…

Пожилой человек из другой очереди объясняет, что «мне за квартиру платить надо, никаких ваших онлайнов я не знаю. У меня и компьютера нет». Аргументы, что «ничего страшного не случится, если вы в этом месяце посидите дома и не заплатите за газ, свет и так далее, «не проходят», человек упорно продолжает стоять.

Оператор «Приватбанка» говорит мне по этому поводу:

— Обзваниваем сотни людей каждый день, поясняем ситуацию, просим себя беречь, не создавать очереди в банк, находить другие решения оплаты коммунальных услуг, снятия пенсий с карточек и так далее, но пожилые люди все идут и идут. Не знаю, может это у них это просто повод выйти из дома на период карантина…

У входа в отделения всех банков города вывешены объявления, что впускают ограниченное количество людей, предлагают записываться на встречу с сотрудником банка заранее через Интернет. И вроде бы карантин не вчера начался, а ситуация все такая же. По сути, увидеть на улицах очереди теперь можно только у отделений банков.

— Я вот строго по делу, тороплюсь, да и в очереди торчать в карантинные времена как-то не очень «приятно». А вот пожилые-старые стоят себе, разговаривают, обсуждают что-то «за заразу» и «за политику». Вот вам и «группы риска», и «самоизоляция», — жалуется одесситка, попавшая в такую очередь в отделение банка.

К слову, подобная ситуация складывается не только в Одессе. Тревогу по этому поводу бьют практически все СМИ в Украине. Скопления пожилых людей у отделений банков наблюдается во многих городах страны. Их массовое скопление объясняется все теми же причинами — получить пенсию, «срочно» оплатить коммуналку. Вот вам свежий пример из столицы:

«В Киеве возле банков и почтовых отделений уже несколько дней собираются огромные очереди. В толпах в основном пенсионеры, которым Кабмин вообще рекомендовал самоизолироваться дома и не выходить на улицу. Они получают пенсии, платят за коммуналку и кредиты. Так что некоторые отделения не работают, а в помещение запускают по двое-трое клиентов, пожилые люди в очередях стоят по 2-3 часа», — сообщают «Факты ICTV».

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