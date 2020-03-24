Хроники коронавируса: 6000 тестов на коронавирус и увеличение количества больных

По состоянию на 24 марта в Украине подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Официально в Одесской области коронавирус не подтвержден. В Украине уже 97 случаев заражения. Детали по ссылке!

Грузовой самолет Нацгвардии Украины Ан-72 в ночь на вторник доставил в Одессу тесты на коронавирус – ПЦР и тесты для экспресс-диагностики. Детали по ссылке!

Позже стало известно, что Одесская область получила почти 6000 экспресс-тестов на коронавирус. Каждый район Одесской области получил о 50 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. Детали по ссылке!

В Одессе вводятся специальные правила передвижения в общественном транспорте. Чтобы попасть в салон трамвая, троллейбуса или автобуса, нужна не только защитная маска, но и справка с места работы и удостоверение, подтверждающее личность. Детали по ссылке!

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