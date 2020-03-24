Одеська область отримала майже 6000 експрес-тестів на коронавірус (фото)

Кожний район Одеської області отримав про 50 експрес-тестів на коронавірусну інфекцію.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.
Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций розповів, що більше тестів отримали основні госпітальні бази, серед яких лікарні Ізмаїлу та Подільську, а також інфекційна лікарня Одеси. Загалом регіон отримав 5800 експрес-тестів.
– Окрім того, ми вже маємо близько 2000 ПРЛ-тестів на коронавірус. Сьогодні ми передамо їх до вірусологічної лабораторії Одеси. Все це пришвидшить дозволить зекономити багато часу та спростить тестування на інфекцію в нашій області, — зазначив керівник Одеської ОДА Максим Куций.
Також на Одещину доставили понад 500 захисних костюмів для медиків та маски N95.
Фото: Одеська обласна державна адміністрація
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