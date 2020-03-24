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Новости Одессы и Одесской области

Официально в Одесской области коронавирус не подтвержден. В Украине уже 84 случая заражения

Официально в Одесской области коронавирус не подтвержден. В Украине уже 84 случая заражения

По состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, из них 3 летальных случая, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена в: Днепропетровской области – 2 случая; Донецкой обл. – 1 случай; Житомирской обл. – 2 (1 летальный) случая; Ивано-Франковской обл. – 5 (1 летальный) случаев; г.Киев – 29 случаев; Киевской обл. – 15 случаев, из них 10 за последние сутки; Львовской обл. – 2 случая; Тернопольской обл. – 2 случая, из которых 1 за последние сутки; Черновицкой обл. – 25 случаев (1 летальный); Черкасской обл. – 1 случай.

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

Фото: Фокус

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