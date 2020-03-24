Маска, справка с работы, паспорт: как теперь ездить в общественном транспорте Одессы?

В Одессе вводятся специальные правила передвижения в общественном транспорте.

Об этом на пресс-конференции во вторник заявил директор департамента транспорта Одесского горсовета Александр Илько.

С завтрашнего дня, чтобы попасть в салон трамвая, троллейбуса или автобуса, нужна не только защитная маска, но и справка с места работы и удостоверение, подтверждающее личность.

По пенсионному, ученическому и студенческому удостоверениям в транспорт не пустят.

Проверять документы пока должны водители, но департамент транспорта обратился в полицию с просьбой выделить сотрудников, которые займутся этой работой.

Планируется, что на следующем этапе для проезда в общественном транспорте потребуются специальные пропуска, которые будет выдавать мэрия.

Маршрутки №№ 146, 121, 214, 165, 232, 127, 242, 191, 220 и 201 продолжат выходить на линии, но с некоторыми изменениями в движении. При этом количество маршрутов автобусов сокращается с 64 до 10.

Фото: newsone.ua

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