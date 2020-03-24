Тесты на коронавирус уже доставили в Одессу (видео)

Грузовой самолет Нацгвардии Украины Ан-72 в ночь на вторник доставил в Одессу тесты на коронавирус – ПЦР и тесты для экспресс-диагностики. Кроме того, привезли маски разной степени защиты, защитные костюмы, дезинфекторы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Одещина приймає вантаж із тестами на коронавірус та засобами захисту. Щойно ми зустріли спецборт із Києва з експрес-тестами на коронавірус, ПЛР-тестами, а також спецзасобами захисту для лікарів!Одещина стала гуманітарним хабом — від нас вантаж буде доправлено також до Миколаєва, Херсона, Вінниці та Кропивницького. ПЛР-тести одразу будуть доправлені до лабораторного центру у Одесі та наші вчені зможуть ефективно та швидко визначати хворобу.Також ми розпочнемо сортування експрес-тестів, респіраторів та інших засобів захисту для наших лікарів.Вже завтра медичні заклади будуть укомплектовані цими засобами.Я хочу висловити подяку Президенту України й всім причетним за цю допомогу та запевнити мешканців Одещини, що захист здоров'я наших громадян – це найвищий пріоритет для Одеської обласної державної адміністрації.Офіс Президента УкраїниМіністерство внутрішніх справМіністерство охорони здоров'я України Gepostet von Максим Куций am Montag, 23. März 2020

Тесты направлены в Одесский лабораторный центр. По его словам, уже сегодня медицинские учреждения будут укомплектованы этими средствами. “Также мы начнем сортировку экспресс-тестов, респираторов и других средств защиты для наших врачей”, – добавил Максим Куцый.

Из Одессы быстрые тесты и средства защиты будут доставлены в другие регионы Украины – в Николаев, Херсон, Винницу и Кропивницкий.

Напомним, в понедельник утром в Украину прибыл самолет из Китая, доставивший тесты на коронавирус и средства защиты.

Фото: Reuters

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