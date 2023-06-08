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Доктор Комаровский: Одессе угрожает вспышка кишечных инфекций (видео)

Доктор Комаровский: Одессе угрожает вспышка кишечных инфекций (видео)

Вследствие разрушенной Каховской ГЭС, в Черное море попадет вода, загрязненная смытыми кладбищами, канализациями, мусорными свалками, тысячами тонн погибшей рыбы.

Доктор Евгений Комаровский обратился к жителям подтопленных территорий, волонтерам и проживающим на побережье Черного моря. Он призывает употреблять только бутилированную воду, либо кипяченую.

Сейчас очень большой риск вспышек острых и смертельно опасных кишечных инфекций, таких как брюшной тиф, холера, кишечная палочка и сальмонелла.

Комаровский предостерегает одесситов от опасности подхватить кишечную инфекцию. Потому что вода сейчас несет огромную опасность.

По его словам, “опасная вода” достигнет также побережья Румынии и Болгарии.

В акватории Черного моря у побережья Одессы уже визуально наблюдается большое количество обломков деревьев, целые острова растительности тростника, бытового мусора и грязи. Очевидно, что движение мусора является визуальным индикатором распространения химического и бактериального загрязнения в составе смывов из зоны затопления.

море возле Ривьеры

Вход на пляжи возле «Ривьеры»  перекрыли колючей проволокой.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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