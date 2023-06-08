Новости Одессы и Одесской области

Черноморские пляжи стали чрезвычайно опасными для людей: заявление главы Одесской ОВА (видео)

Черноморские пляжи стали чрезвычайно опасными для людей: заявление главы Одесской ОВА (видео)

Из-за теракта на Каховской ГЭС в Черное море из Днепра попало большое количество мусора, боеприпасов и обломков, из-за чего пляжи Одессы и области стали очень опасными. Об этом стало известно из обращения Олега Кипера – руководителя Одесской областной военной администрации (ОВА).

Недавно мы писали, что экологи предостерегли, что на пляжах Черного моря купаться может быть опасно из-за большой вероятности попадания сельскохозяйственных химикатов, пестицидов, вредной органики, нефтепродуктов в акваторию Черного моря.

Также сегодня, 8 мая 2023 года, к жителям Одесчины обратился и председатель Одесской ОВА Олег Кипер, который отметил, что из-за теракта на Каховской ГЭС в Черное море из Днепра попало большое количество мусора и обломков, а также в акватории моря у берегов Одесской области уже зафиксированы мины и неиспользованные боеприпасы, обломки построек и деревья, которые выносит водой из Днепра.

Это не первое предостережние, ведь недавно известный украинский врач Комаровский также заявил, что Одессе грозит вспышка кишечных инфекций.

Напомним, мы писали, что в Одессе будут проверять состояние морской воды после подрыва Каховской ГЭС.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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