Херсонщина: евакуація під обстрілами та рівень води у населених пунктах (відео)

На Херсонщині триває евакуація людей з затоплених територій. Евакуація з лівого берега ускладнюється обстрілами зі сторони окупантів. Рівень води потроху спадає.
Рятувальники й волонтери не полишають спроб порятунку людей із затопленого лівого берега. На сьогодні з лівого берега витягнули 120 людей, — повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін.
Рівень води у підтоплених населених пунктах Херсонщини на цей час в середньому досягає відмітки 3,29 м.
Підтопленими досі залишаються 46 селищ та міст області. 32 з них — на Правобережжі, 14 — на Лівобережжі.
Нагадаємо, як мешканці Херсонщини рятуються від підтоплення.
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