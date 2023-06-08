Херсонская область: удивительное спасение семьи, которую заметили с дрона (фото, видео)

Вчера, 7 июня, всю страну облетели кадры, как украинские военные дроном доставили бутылку воды людям, находившимся на крыше затопленного дома.

Но на этом помощь наших военных не закончилась. Благодаря их действиям, маму с двумя детьми, 12-летним мальчиком и 4-летней девочкой, и двумя кошками эвакуировали с левого берега Херсонской области.

После разрушения россиянами плотины Каховской ГЭС, семья оказалась на крыше затопленного дома в дачном кооперативе «Чайки-2», который располагается неподалеку от Олешек и длительное время находится в «серой» зоне.

Бойцы 406-й бригады, которые передавали воду дроном, передали информацию о семье местным спасателям и их уже эвакуировали на лодке в Херсон.

Напомним, что в Украине запустили флешмоб в поддержку животных, эвакуированных из Херсона.

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